Vijf jaar effectief voor man die feestvierder van La Rocca in het been schoot TVDZM

05 december 2019

19u25 0 Lier De rechter heeft Baftir S. veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar effectief. De man stond vorige maand terecht voor een schietpartij aan dancing La Rocca. Het slachtoffer kreeg toen drie kogels in het been.

Het incident dateert intussen al van zo’n vier jaar geleden. Toen ontstond er op de parking van de Lierse discotheek een schermutseling tussen twee groepen. De aanleiding zou een discussie zijn geweest over een meisje. “Eerst volgde er wat duw- en trekwerk. Uiteindelijk volgden er drie schoten”, klonk het vorige maand op zitting.

De schutter vluchtte met een Maserati weg, het slachtoffer raakte ernstig gewond. Hij verkeerde niet in levensgevaar maar is tot op heden nog steeds werkonbekwaam. “Het leven van mijn cliënt is helemaal verwoest. Dit terwijl de dader het mooi weer ging maken in Spanje”, zei de advocaat van het slachtoffer.

De schutter kon geïdentificeerd worden. Hij liet vorige maand verstek gaan. De rechters veroordeelden hem vandaag tot een celstraf van vijf jaar effectief en een geldboete van 3.000 euro. Een tweede verdachte, de man die het wapen zou hebben geleverd, werd vrijgesproken. Zijn raadsman gaf vorige maand al aan dat er heel wat vermoeden van onschuld was.

Of er door S. beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.