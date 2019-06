Vijf gewonden nadat dronken autobestuurder tegen twee auto’s botst TVDZM

27 juni 2019

15u00 4 Lier Op de Lispersteenweg is vanmiddag een autobestuurder tegen twee auto’s gebotst. Daarbij vielen in totaal vijf gewonden. De chauffeur (59) die het ongeval veroorzaakte bleek dronken te zijn.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.30 uur. “Een chauffeur botste tegen een wagen. Die raakte voornamelijk aan de zijkant beschadigd”, vertelt politiewoordvoerder Magalie Derboven. “Daarna botste de man ook nog frontaal tegen een tweede voertuig. Ook dat voertuig raakte zwaar beschadigd.” In beide aangereden voertuigen zaten in totaal vier personen. Zij raakten lichtgewond en gingen zelf naar het ziekenhuis ter controle en voor verdere verzorging.

De 59-jarige chauffeur van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, raakte ook gewond. Hij was niet in levensgevaar maar werd wel door de ambulance overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. “De man was zichtbaar dronken. In het ziekenhuis werd hij onderworpen aan een bloedtest”, besluit politiewoordvoerder Derboven. Zijn rijbewijs wordt wellicht ingetrokken. Hierna zal hij het mogen gaan uitleggen aan de politierechter.

Alle drie voertuigen moesten worden getakeld. Het ongeval veroorzaakte vanmiddag behoorlijk wat chaos op de Lispersteenweg.