Vijf dagen na emotionele persvoorstelling: amateurhistoricus Paul Vivet verliest de strijd tegen kanker Kristof De Cnodder

15 maart 2020

Voormalig Nijlens OCMW-voorzitter en amateurhistoricus Paul Vivet is zaterdagavond op 74-jarige leeftijd overleden. Vivet verloor de strijd tegen kanker. Vijf dagen voor zijn dood stelde de uit Lier afkomstige inwoner van Kessel nog een historisch naslagwerk voor over de Spaanse gouverneurs die tussen 1560 en 1712 in Lier actief waren.

“Paul wist dat hij niet lang meer te leven had. Zijn dochter vertelde me dat hij heel erg had toegeleefd naar de officiële voorstelling van zijn studie”, zegt Liers schepen van Musea Rik Verwaest (N-VA). “Na de persconferentie – waar hij erg van had genoten - is Paul snel ‘weggezakt’. Zaterdag is hij dan overleden in het Lierse Heilig-Hartziekenhuis.”

Paul Vivets werk over de Spaanse gouverneurs was ‘slechts’ voor 95 procent klaar. Omdat de man voelde dat hem geen tijd restte om de studie helemaal te voltooien, vroeg hij de stad Lier om de kers op de taart te zetten. Het stadsbestuur beloofde bij monde van schepen Verwaest alles op alles te zetten om de studie af te werken. “Intussen boden de mensen achter een tijdschrift voor heraldiek hun hulp aan”, besluit Rik Verwaest. “We hebben goede hoop dat we Pauls laatste wens gaan kunnen waar maken.”

Door de geldende coronamaatregelen zal het afscheid van Paul Vivet vrijdag in beperkte kring plaats vinden.