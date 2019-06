Vierhonderd kinderen proberen hoofd koel te houden tijdens Springkastelenfestival Kristof De Cnodder

26 juni 2019

19u28 0 Lier Het Springkastelenfestival dat de stad Lier traditioneel organiseert op het einde van het schooljaar lokte vanmiddag zowat vierhonderd kinderen naar jeugdcentrum Het Moevement. De stad had maatregelen genomen om het jonge volkje enigszins te beschermen tegen de hitte.

Het Lierse Springkastelenfestival in de laatste week van juni is intussen een vaste waarde op de kalender. Ook vandaag kwam er weer een massa schoolkinderen op af. “We telden zowat vierhonderd deelnemers”, zegt schepen van Jeugd Rik Verwaest (N-VA). “Dat zijn er ongeveer even veel als vorig jaar. En ik durf aannemen dat het er nog meer waren geweest als het iets minder warm was.”

Met een graad of dertig op de teller was het inderdaad behoorlijk heet om te springen. “Om de hitte te counteren creëerden we enkele bijkomende schaduwplekken en voorzagen we een paar activiteiten met water”, aldus nog Rik Verwaest. De aanwezigen konden dat duidelijk erg appreciëren.