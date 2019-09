Vespallieters sluiten zomerseizoen af met uitstap naar Klein-Brabant Kristof De Cnodder

11 september 2019

11u15 0

De Vespallieters – twintig vrienden uit Lier en omgeving die graag met de Vespa rijden - sloten onlangs hun zomerseizoen af met een tochtje langs de scheldeboorden in Klein-Brabant. “Om onze midlifecrisis tegen te gaan, besloten we om regelmatig eens samen te gaan toeren”, knipoogt groepslid Thomas Renders.

Zowat een jaar geleden ontstond het idee voor de Vespallieters. Een echte vzw zit er niet achter het clubje en actief leden werven is ook niet meteen de bedoeling. Wél hebben alle Vespallieters een officiële outfit, met eigen logo. Dat logo werd trouwens ontworpen door creatieve duizendpoot Adriaan Van den Hoof, die ook deel uitmaakt van de vriendengroep.

“Een paar kameraden – waaronder ikzelf – had al langer een Vespa. Enkele anderen kochten er vrij recent één aan. Tijdens de lente en de zomer zijn we er een keer of vijf samen op uit getrokken. Heel gezellig”, zegt Thomas Renders. “Grappig is dat we altijd onze hand opsteken als we echte bikers tegenkomen. Soms krijgen we een goeiedag terug, maar er zijn er ook die ons niet serieus nemen en ons straal negeren (lacht). Hoe dan ook, het is een toffe hobby en we zullen er nog wel even mee doorgaan.”