Verzakte kasseien Kapucijnenvest worden vastgelegd in cement Kristof De Cnodder

22 oktober 2019

Het stadsbestuur van Lier heeft concrete plannen om het gedeeltelijk verzakte wegdek in de Kapucijnenvest aan te pakken. Begin volgend jaar gaat een aannemer de kasseien vastleggen in cement.

In de periode 2010-2011 werd de Kapucijnenvest grondig heraangelegd. Amper twee jaar later begonnen er kasseien los te komen, waarop de stad de oorspronkelijke aannemer in gebreke stelde. Sindsdien blijven er zich regelmatig problemen voordoen, waarna de straat steevast wordt opgelapt.

Nu kiest men voor een meer structurele oplossing. Tussen de uitrit van de ondergrondse parking en de Begijnhofstraat worden de kasseien vastgelegd in cement. Daarmee zouden de problemen definitief van de baan moeten zijn. Voor de klus wordt een budget van 66 000 euro uitgetrokken.