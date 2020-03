Verzakking in Hofstraat: bus rijdt zich klem en moet getakeld worden Els Dalemans

07 maart 2020

23u36 0 Lier Bij een wegverzakking in de Hofstraat in Lier raakte zaterdagnamiddag een bus van De Lijn in problemen. Stad Lier onderzoekt volgende week de oorzaak en plant de reparatie van het wegdek.

“Aan de rand van de rijweg ontstond plots een zinkgat, waar één van de wielen van de bus in terecht kwam. Niemand van de inzittenden raakte gewond“, zegt Magalie Derboven van politie Lier. “Onze agenten gingen meteen ter plaatste om het verkeer te regelen, en ervoor te zorgen dat het takelen van het voertuig vlot verliep. De passagiers werden zo snel mogelijk door een andere bus van De Lijn opgepikt. Het was daarna aan de medewerkers van stad Lier om het gat te dichten.”

Holte onder klinkers

“Wij hadden eerder al de melding gekregen dat er zich onder de klinkers in deze straat een holte bevond”, vult bevoegd schepen Bert Wollants (N-VA) aan. “Omwille van die holte werd er de voorbije dagen al gewerkt in de Hofstraat, maar het was niet onmiddellijk duidelijk wat de oorzaak was van deze holte. Daarop hebben onze medewerkers terug met zand gevuld. Na deze gebeurtenis zullen we uitgebreider op zoek gaan, door over een grotere oppervlakte een aantal proefsleuven te graven. We bespreken het vervolg maandag met onze technische ploeg.”