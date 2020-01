Vermiste Daniël Bordeyne (79) die zijn terminale vrouw om het leven bracht dood teruggevonden in Lier

Lier

In de Nete op de grens tussen Duffel en Lier heeft de federale politie vrijdagmiddag het lichaam aangetroffen van Daniël Bordeyne (79). De man verliet eind december zijn woning in Kontich en was sindsdien spoorloos. In 2012 bracht hij zijn vrouw Lucienne (71) om het leven en probeerde hij ook zichzelf van het leven te benemen. “Mijn enige motief was liefde”, verklaarde hij destijds aan de onderzoeksrechter. “Lucienne was terminaal. Hierop werd er afgesproken om samen uit het leven te stappen."