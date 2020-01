Vermiste Daniël Bordeyne (79), die zijn terminaal zieke vrouw om het leven bracht, dood teruggevonden in Lier Tim Van der Zeypen

17 januari 2020

16u30 178 Lier De federale politie heeft vanmiddag het lichaam gevonden van Daniël Bordeyne (79). De federale politie heeft vanmiddag het lichaam gevonden van Daniël Bordeyne (79). De man verliet eind december 2019 zijn woning en was sindsdien spoorloos. Het parket gaat uit van een wanhoopsdaad. In 2012 én kort nadat hij wist dat zijn vrouw terminaal ziek was, bracht hij zijn vrouw Lucienne (71) om het leven. Hij probeerde ook zichzelf van het leven te benemen maar overleefde zijn verwondingen en werd aangeklaagd voor moord. Wellicht werd de onzekerheid of hij ooit voor het hof van assisen moest verschijnen hem te veel.

Bijna een maand nadat hij voor het laatst was gezien in zijn woning in Haakstuk in Kontich, werd er vrijdagmiddag doelbewust op zoek gegaan naar de zeventiger. Dat gebeurde onder meer in de Nete op de grens tussen Duffel en Lier. Zo’n tien kilometer van zijn woning.

Kort na 13.30 uur werd zijn levenloze lichaam aangetroffen in zijn wagen. Een blauwe Fiat Bravo. Het voertuig waarmee hij zich volgens het opsporingsbericht van de federale politie op 28 december 2019 verplaatste. De wagen werd kort na de vondst uit het water getakeld en in een container bewaard.

Nadat het lichaam werd geïdentificeerd, kwam ook een wetsgeneesheer ter plaatse. Het lichaam werd onderzocht op sporen van kwaad opzet. “Maar die werden niet aangetroffen”, luidt het bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Zij gaan dan ook uit van een wanhoopsdaad.

Terminale kanker

Kort na zijn verdwijning vreesden Daniëls buurtbewoners meteen het ergste. De dood van zijn vrouw, vandaag iets meer dan acht jaar geleden, viel hem nog steeds zwaar. Nadat er bij haar terminale baarmoederkanker was vastgesteld, besloten de twee om samen uit het leven te stappen.

Daniël sneed haar keel over en probeerde vervolgens ook zichzelf dodelijk te verwonden aan de polsen. Lucienne overleed maar Daniël overleefde. “Iets wat hij nog het verschrikkelijkst vond. Want nu bleef hij toch nog alleen achter terwijl hij dat helemaal niet wilde”, klonk het destijds.

Na zijn ontslag in het ziekenhuis, werd hij aangeklaagd voor moord maar wel opnieuw vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Een jaar later werd het onderzoek naar Luciennes moord ‘on hold’ gezet nadat het parket-generaal besliste om het als ‘assisen-onwaardig’ te beschouwen.

Geen afscheidsbrief

Of Daniël zich nog voor het hof van assisen had moeten gaan verantwoorden, was dus na acht jaar nog steeds niet duidelijk. De onzekerheid dat hij voor een assisenjury zou moeten staan als ‘moordenaar’ van zijn vrouw, werd hem wellicht te veel.

In zijn woning werd er geen afscheidsbrief gevonden. Zijn raadsman liet kort na zijn verdwijning wel weten dat hetgeen wat met zijn vrouw gebeurde hem enorm heeft getekend. “Niemand van ons heeft hem iets kwalijk genomen”, getuigde de schoonzus van Daniël kort na de feiten. “Hij heeft zich ook uitgebreid geëxcuseerd."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.