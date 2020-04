Verkoop twee historische hoeves moet stadskas bijna twee miljoen gaan opleveren Liers OCMW wil Gasthuishoeve in Kessel en Gasthoeve in Koningshooikt van de hand doen Kristof De Cnodder

20 april 2020

16u14 2 Lier Het OCMW van Lier gaat twee historische hoeves te koop aanbieden. De Gasthuishoeve aan Bogaertsheide in Kessel zou minstens 1,3 miljoen euro moeten opleveren, de Gasthoeve aan de Liersesteenweg in Koningshooikt minstens 650.000 euro.

Tijdens de komende OCMW-raad zal de raadsleden worden gevraagd om principieel in te stemmen met de verkoop van de zeventiende-eeuwse Gasthuishoeve en de laat-achttiende-eeuwse Gasthoeve. “Beide hoeves en aanhorigheden werden in het verleden verhuurd, maar in allebei de gevallen liep de huurovereenkomst in de loop van vorig jaar af”, legt Liers schepen van Patrimonium Marleen Vanderpoorten (Open Vld) uit. “We willen nu over gaan tot een verkoop, enerzijds omdat we boerderijen verhuren niet als kerntaak van het OCMW beschouwen, anderzijds omdat we geld in het laatje willen krijgen voor de renovatie van ons begijnhof.”

Schattingsverslag

Hoe de verkoop exact zal worden georganiseerd, moet later nog verder worden uitgedokterd. De stad Lier heeft al wel een richtprijs voor ogen. Op basis van een schattingsverslag hoopt men 1,3 miljoen te kunnen vangen voor de Gasthuishoeve en 650.000 euro voor de Gasthoeve. “Het gaat om twee vrij unieke eigendommen”, verklaart schepen Vanderpoorten. “Eens we de gebouwen effectief op de markt brengen, gaan we er zeker nog de nodige ruchtbaarheid aan geven.”

De Kesselse Gasthuishoeve (ook bekend als Sint-Elisabethgasthuis en Emmaüshoeve, red.) was oorspronkelijk eigendom van de Lierse gasthuiszusters. Het hoofdgebouw telt verschillende bijgebouwen. Ook de Hooiktse Gasthoeve – die tot voor kort nog effectief werd gebruikt voor landbouwdoeleinden - heeft meerdere bijgebouwen. Beide hoeves zijn (gedeeltelijk) beschermd als monument.