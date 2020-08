Verkoop controversiële banner Anastasia levert achthonderd euro op voor goede doel Kristof De Cnodder

17 augustus 2020

15u00 0 Lier De controversiële banner die de tentoonstelling Anastasia in het voormalige Timmermans-Opsomerhuis aankondigde, is voor achthonderd euro verkocht aan een inwoner van Tienen. De opbrengst gaat integraal naar de Lierse afdeling van de Pink Ribbonettes, een vzw die zich inzet in de strijd tegen borstkanker.

De banner van Anastasia – een expo van galerij Artisjok - zorgde enkele weken geleden voor enige ophef in Lier. Blijkbaar waren enkele mensen niet opgezet met de foto van een poedelnaakte vrouw in het straatbeeld, want het stadsbestuur kreeg drie klachten binnen. Bij de stad zag men geen reden om het doek te laten verwijderen. Maar afgelopen weekend liep de tentoonstelling af en dus zullen de mensen van Artisjok de foto sowieso wegnemen.

Peter Everaert van Artisjok besliste onlangs om de veelbesproken banner online te veilen voor het goede doel. Een persoon uit Tienen bracht uiteindelijk het hoogste bod uit. Hij of zij legt niet minder dan achthonderd euro op tafel. Dat is dan weer goed nieuws voor de Pink Ribbonettes. De vereniging mag de volledige som op haar bankrekening storten.