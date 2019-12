Verkeersongeval legt pijnpunt over proefopstelling op Antwerpsesteenweg al meteen bloot: “Drie gewonden nadat auto op betonblok knalt” TVDZM & KDC

02 december 2019

18u00 11 Lier Op de Antwerpsesteenweg is zondagavond een auto tegen een betonblok geknald. Op de Antwerpsesteenweg is zondagavond een auto tegen een betonblok geknald. Die werden er twee weken geleden geplaatst door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de baan veiliger te maken . Met het ongeval van gisteravond werd al meteen één van de pijnpunten blootgelegd. Bevoegd schepen Bert Wollants (N-VA) wil nu zo snel mogelijk samenzitten met het AWV.

Het ongeval gebeurde gisteravond omstreeks 20.45 uur. “Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Drie personen zaten in een voertuig. Ze raakten gewond”, bevestigt politiewoordvoerder Magalie Derboven. Een van de inzittenden liep zelfs een beenbreuk op.

De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. In afwachting van de herstellingen en de takelwerken, regelde de politie er het verkeer. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht maar mogelijk ligt de slechte zichtbaarheid van de betonblokken aan de basis van het ongeval.

Knipperlichten

De slechte zichtbaarheid was ook meteen één van de pijnpunten die Liers schepen van mobiliteit Wollants maandag in onze krant aankaartte. “Ikzelf was ook al tot die vaststelling gekomen”, zei Wollants. “Ik heb het gewest hier enkele dagen al attent op gemaakt.”

De schepen vroeg aan het AWV om knipperlichten te hangen en liet intussen ook weten de betonblokken zullen worden wit geschilderd. Verder zullen er ook reflectoren worden geplaatst. De Lierse wilt tot slot nog ook snel gaan samenzitten met het AWV: “Want het is duidelijk dat er iets aan de proefopstelling moet gebeuren.”