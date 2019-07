Verkeer moet even wijken voor Lier Centraal Kristof De Cnodder

10 juli 2019

11u50 0

De zomerse concertreeks Lier Centraal gaat morgen van start met een optreden van Jelle Cleymans & El Bandido’s. In het kader van dit evenement zijn er enkele tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht in het Lierse stadscentrum.

De Grote Markt zal tussen donderdag 14 uur en vrijdag 2 uur worden afgesloten voor alle verkeer. In de Lisperstraat zal er een parkeerverbod gelden tussen de Grote Markt en de Kammenstraat. Ook in de Florent Van Cauwenberghstraat mag u tijdelijk niet parkeren. De ondergrondse parking in de Van Cauwenberghstraat blijft echter wel te allen tijde bereikbaar. Ook de gehandicaptenparkeerplaatsen in beide straten blijven steeds beschikbaar.

Door werken in de Lisperstraat ter hoogte van de huisnummers 113 en 115 blijft de omleiding van de Wijngaardstraat en de Blokstraat trouwens van kracht. De Lisperstraat is te bereiken via de smalle Vredebergstraat en de Kammenstraat. In de smalle Vredebergstraat wordt de rijrichting omgedraaid en de Kammenstraat wordt opengesteld voor verkeer in de richting van de Lisperstraat.

Ten slotte roept de organisatie van Lier Centraal bezoekers op om zo veel mogelijk te voet of per fiets te komen. Er worden bewaakte fietsenparkings voorzien aan de Vismarkt, het Felix Timmermansplein en het Heilig-Hartziekenhuis.

Ook op 15 juli en 8, 22 en 30 augustus zijn er nog optredens voorzien in het kader van Lier Centraal. Meer info op www.liercentraal.be