Verhuurster schuldig aan dood van 29-jarige vrouw maar krijgt straf met uitstel TVDZM

12 december 2019

14u45 0 Lier Een vrouw uit Lier is vanochtend veroordeeld door de rechtbank tot een celstraf van twee jaar met uitstel. De vrouw verhuurde in 2018 een appartement aan G. (29). In maart stierf ze na de gevolgen van een CO-intoxicatie.

Die bewuste dag in maart moesten de Lierse hulpdiensten uitukken naar de Lispersteenweg. Een vriendin van de 29-jarige was op dat moment aan het koken maar omdat ze al een tijdje niets meer had gehoord van het slachtoffer, ging ze haar opzoeken in de badkamer.

Daar trof ze haar vriendin bewusteloos aan. Op dat moment waren naast de vriendin en haar kind, ook de twee kinderen van G. aanwezig in het appartement. Voor de jonge vrouw kwam alle hulp te laat, de overige aanwezigen werden overgebracht naar het ziekenhuis voor controle.

Onopzettelijke doodslag

Vorige maand moest de verhuurster van het appartement zich komen verantwoorden voor de rechtbank. Er werd haar onopzettelijke doodslag verweten. “Het defect aan de verwarmingsketel werd sinds 2016 meermaals gemeld. Mevrouw is dus nalatig geweest”, luidde het bij het openbaar ministerie.

De vrouw en haar advocate ontkende de feiten en staken de schuld in de schoenen van twee chauffagisten die ter plaatse waren gekomen om het defect te herstellen. “Als ze echt had geweten dat er een CO-probleem was, had ze meteen ingegrepen”, klonk het bij de advocate van de vrouw. De rechter volgden het pleidooi niet.

Straf met uitstel

Ze veroordeelden haar nu tot een celstraf van twee jaar met uitstel en een effectieve geldboete van 4.000 euro. Aan de familie van het slachtoffer werd een schadevergoeding toegekend. Haar broer kreeg 12.500 euro toegekend. “U had een heel gezin kunnen ontnemen. U bent een echt monster”, zei de man op zitting.

Ook aan de zus van het slachtoffer werd diezelfde schadevergoeding toegekend. De vader van het slachtoffer, partner en kinderen kregen respectievelijk tussen de 15.000 en 25.000 euro. Voor de moeder van de 29-jarige werd een deskundige aangesteld. “Sinds de feiten, verbleef ze verschillende keren in de psychiatrie”, besloot haar advocate Liesbeth De Vleesschouwer.