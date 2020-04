Vergeten potje op vuur zorgt voor beperkt brandje Tim Van Der Zeypen

08 april 2020

Hulpdiensten van brandweerzone Rivierenland zijn dinsdagavond moeten uitrukken naar de Predikherenlaan. Er was brand uitgebroken in de keuken van een woning. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. De brand ging wel gepaard met een hevige brandgeur en rookontwikkeling. Er moest na de bluswerken nog even worden geventileerd. De oorzaak van de brand ligt bij een vergeten kookpot die achterlaten werd op het vuur.