Verdachten van inbraken riskeren celstraf van een jaar: “Ik wou niet inbreken, ik wou de stad beter leren kennen" TVDZM

14 februari 2020

14u00 2 Lier Twee mannen van 27 en 28 jaar oud stonden vandaag voor de rechter in Mechelen. Ze worden verdacht voor het plegen van inbraken in de wijk Zevenbergen in Lier. Het parket eiste een celstraf van een jaar effectief.

De twee werden begin november 2019 opgemerkt en leden van het buurtinformatienetwerk (BIN) verwittigde de politie. Die laatste kwam ter plaatse maar beide mannen sloegen op de vlucht. De twee werden uiteindelijk ingerekend na een klopjacht van een klein uurtje. Hierbij werd ook de helikopter van de Federale politie ingezet.

Na hun arrestatie gaf een van hen toe dat ze plannen hadden om in te breken, zijn kompaan betwiste alles. “Ik was nog maar twee dagen in België en we gingen een stapje in de wereld zetten. Na Antwerpen was Lier aan de beurt. Ik wou de stad beter leren kennen”, klonk het.

Handschoenen

Het parket hechtte weinig geloof in die verklaringen. Onder meer omdat hij in het bezit was van inbrekersmateriaal. “Inbrekersmateriaal? Die handschoenen bedoel je. Ik was op doorreis van Noorwegen. Daar is het koud hoor”, repliceerde de beklaagde. Beide mannen vroegen de vrijspraak op zitting.

Of zij dit ook gaan krijgen, weten we binnen twee weken.