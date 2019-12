Verdachte (19) van brutale straatroof blijft in de cel, minderjarige verdachten verschenen voor jeugdrechter: “Zij werden vrijgelaten onder voorwaarden” Tim Van der Zeypen

10 december 2019

15u25 2 Lier De negentienjarige verdachte uit Temse in het onderzoek naar een brutale straatroof in het centrum van Lier blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer vanmiddag beslist. Samen met twee anderen ging hij ervandoor met de portefeuille van een 42-jarige Lierenaar. Twee andere minderjarigen konden intussen ook worden geïdentificeerd en moesten voor de jeugdrechter verschijnen.

De negentienjarige Temsenaar bood zich vorige week samen met een minderjarige uit Boom samen aan op het politiekantoor. Een dag nadat de politie van Lier een opsporingsbericht verspreidde via het VTM-programma Faroek. De twee waren op camerabeelden van de stad te zien samen met nog een derde verdachte. Alle drie werden gelinkt aan een brutale straatroof in april jongstleden.

Slachtoffer Bart (42) was toen op weg naar de bank voor betalingen en om geld af te halen. In de Brouwerijstraat, een steegje tussen de Grote Markt en de Vismarkt, liep het fout. “Ik werd aangesproken en moest mij gsm afgeven. Toen ik weigerde, werd ik op de grond geslagen en namen ze de portefeuille uit mijn broekzak”, zei Bart in het opsporingsprogramma Faroek. “Daarna kon ik vluchten. Iets wat zij kort daarna ook deden.”

Aangehouden

De beelden van de drie en een persoonsbeschrijving werden verspreid. Een dag later ontving de politie al heel wat tips. Een ervan leidde tot de identificatie van de verdachten. De minderjarige uit Boom werd na zijn verhoor bij de jeugdrechter vrijgelaten onder voorwaarden. De negentienjarige verscheen na zijn arrestatie als enige meerderjarige voor de onderzoeksrechter in Mechelen. Hij werd aangehouden.

Vandaag moest de tiener voor de raadkamer verschijnen. “De voorlopige hechtenis van de man werd gehandhaafd”, meldt Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket dinsdagnamiddag. De Temsenaar werd intussen opnieuw overgebracht naar de gevangenis. Als hij niet in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer, zal hij daar nog zeker een maand langer moeten blijven.

5 tot 10 jaar

Naast de tieners uit Temse en Boom kon de politie intussen ook al de derde verdachte identificeren. Het gaat om een zeventienjarige uit Mechelen. Hij verscheen in de loop van dinsdag voor de jeugdrechter. “Zij besloot om de jongen vrij te laten onder voorwaarden”, vult politiewoordvoerster Magalie Derboven aan. Het onderzoek wordt intussen verder gezet. Als de negentienjarige binnenkort voor de rechter moet verschijnen, riskeert hij een celstraf van vijf tot tien jaar.