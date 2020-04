Verbouwing definitieve thuishaven laat nog even op zich wachten: reuzentrein verhuist nu tijdelijk naar loods van busmaatschappij Kristof De Cnodder

22 april 2020

20u40 0 Lier Eens de coronacrisis min of meer onder controle is, gaat de historische Lierse reuzentrein verhuizen naar een vroegere loods van Autobussen Alpaerts aan de Antwerpsesteenweg. Het gaat om een tijdelijke oplossing. Later zal de reuzentrein worden ondergebracht in Hal T op de Dungelhoeffsite, maar daar dienen nog verbouwingen te gebeuren.

De Lierse reuzentrein ligt sinds begin 2017 in een magazijn in de Duffelse KMO-zone Itterbeek, maar eind vorig jaar besliste het stadsbestuur om het stukje cultureel erfgoed terug naar ‘huis’ te brengen. Hal T op de Dungelhoeffsite kwam vrij en daar kunnen de reuzen binnen afzienbare tijd worden gestockeerd. De hal in kwestie moet nog wel worden aangepast. Zo moet er onder andere een grotere toegangspoort komen en de uitvoering van die werken zou nog even op zich kunnen laten wachten. Er moet immers eerst nog een hele openbare aanbestedingsprocedure worden doorlopen. In afwachting daarvan komt er een tussentijdse verhuis naar de Antwerpsesteenweg.

“We hadden de optie om met onze reuzen langer in Duffel te blijven, maar toen deed de opportuniteit zich voor om aan de Antwerpsesteenweg een geschikt gebouw te huren. Dat bleek een goedkopere oplossing”, legt schepen van Roerend Erfgoed Rik Verwaest (N-VA) uit. In de toekomst zal de stad helemaal geen huurgelden meer moeten betalen voor de opslag van de reuzentrein, want Hal T is in handen van de stad.