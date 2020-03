Veldritkampioene Ceylin Alvarado deelt taart uit aan Hooiktse fans: “Bedankje voor jullie steun afgelopen winter” Kristof De Cnodder

07 maart 2020

19u52 0 Lier Ongeveer 150 veldritliefhebbers daagden vanmiddag op in café Jong Jut in Koningshooikt om een glimp op te vangen van wereldkampioene Ceylin Alvarado. In Jong Jut werd drie jaar geleden een supportersclub voor Alvarado opgericht. De Nederlandse kwam er nu taart uitdelen aan haar fans om ze te bedanken voor hun steun.

Jong Jut was vroeger thuisbasis van de Belgische fanclub van wielrenner Fabian Cancellara, die inmiddels is gestopt. Drie jaar geleden besloot men in het Hooiktse café om zich achter Ceylin Alvarado te scharen. “Ex-wielrenner Luc Verlinden uit Lint zei dat hij een toptalent in het veldrijden had gezien en stelde voor om een supportersclub voor haar op te richten”, zegt cafébaas Polle Wouters van Jong Jut. “Luc zei dat we nog veel van Ceylin Alvarado zouden horen en hij kreeg gelijk. Begin dit jaar werd Ceylin op haar 21ste wereldkampioen bij de profs.”

Alvarado – die tot drie jaar geleden nooit van Koningshooikt had gehoord – is blij met de Hooiktse belangstelling. Elk jaar brengt ze wel een bezoekje aan Jong Jut. Vandaag bracht ze haar jongere broer Salvador mee en enkele taarten om uit te delen aan de supporters. “Een bedankje omdat jullie me in de voorbije maanden regelmatig door weer en wind kwamen aanmoedigen”, lachte de talentvolle renster.