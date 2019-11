Veertigjarige filmclub Pirroen pakt uit met docu over Jutse Plassen Kristof De Cnodder

Filmclub Pirroen uit Lier bestaat veertig jaar en vierde dat dit weekend met een galavoorstelling. Tijdens die voorstelling werd onder andere een natuurdocumentaire getoond over de Jutse Plassen, een waterrijk gebied in Koningshooikt.

“Onze vereniging telt een vijftiental leden”, vertelt voorzitter Julien Verheyen, die zich kort na de opstart in 1979 al aansloot bij Pirroen. “Samen maken wij onder andere reisfilms en documentaires. Eén van onze meest recente producties was er één over de Jutse Plassen, een docu waar we in totaal drie jaar aan hebben gewerkt. We konden trouwens Chris Dusauchoit strikken om de voice-over te doen en zijn heel blij met het resultaat.”