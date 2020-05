Veertiger riskeert vijf jaar cel voor uithaal met mes op café Tim Van Der Zeypen

28 mei 2020

13u40 0 Lier Een veertigjarige man uit Lier moest zich vandaag komen verantwoorden voor poging tot doodslag. In november 2018 haalde hij in een café in Lier uit met een mes. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op ter hoogte van de buik. “Maar dit had even goed op assisen kunnen eindigen”, zei het parket.

Het onderzoek naar de poging doodslag startte kort nadat de dader, Onalan B., zelf naar de politie was gestapt om klacht in te dienen voor slagen en verwondingen. “Maar meneer vergat alleen te vermelden dat de feiten een gevolgd waren van een steekincident”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt.

Kort voor hij naar de politie was gestapt, had hij het namelijk aan de stok gekregen met een kennis op café in Lier. De veertiger was dronken en nadat zijn glas bier uit de handen was genomen, werd hij woest. Volgens het parket haalde hij vervolgens uit met een mes.

Assisen

“Alleen gaat het niet om een mes maar wel om een lange sleutel”, verklaarde de veertiger. Het wapen ketste af op de riem van het slachtoffer. Hierdoor raakte de tegenpartij slechts lichtgewond. “Alleen maakt de beperkte schade de feiten niet minder ernstig”, besloot de aanklager. “We hadden hier even goed voor assisen kunnen staan.”

Het parket vorderde een celstraf van vijf jaar effectief. De veertiger verdedigde zichzelf op zitting. De feiten werden niet geheel betwist maar wel sterk geminimaliseerd. Hij bleef ook volhouden dat hij geen mes had gebruikt. “Ik ben het slachtoffer”, klonk het. “Hij had geen bijna geen verwondingen. Ik ben diegene die naar het ziekenhuis moest.”

Herkwalificering

De man vroeg een herkwalificering van de feiten. Zo was het volgens hem enkel een vechtpartij. “Als ik echt iemand wou doden, waarom ben ik dan zelf naar de politie gestapt? Dan had ik gewoon gevlucht”, besloot de veertiger. Hij vroeg dus enige mildheid van de rechter. Of hij die ook gaat krijgen, weten we op 25 juni. Dan maakt de rechtbank in Mechelen haar beslissing bekend.