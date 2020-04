Veertig kilometer per uur te snel op Lierse Ring (R16) Tim Van Der Zeypen

16 april 2020

Op de Ring rond Lier (R16) heeft de politie een snelheidsduivel geflitst aan 110 kilometer per uur. Dat is maar liefst veertig kilometer per uur te snel. Ook op de Mechelbaan in Koningshooikt werd er een hardrijder geflitst. Hij reed 69 kilometer per uur. “Wij zetten momenteel optimaal in op het controleren of iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt maar uiteraard blijven we ook controleren op snelheid”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Bij verschillende snelheidscontroles hebben we in totaal 1.376 chauffeurs gecontroleerd.” Hiervan reden er 67 te snel. Al deze chauffeurs mogen zich binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus verwachten.