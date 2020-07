Veel rook bij brand in leegstaande woning Tim Van Der Zeypen

19 juli 2020

10u30 0

Hulpdiensten zijn vannacht moeten uitrukken naar de Bollaarstraat in Lier. Daar was kort voor 2.00 uur brand ontstaan in een leegstaande woning. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De brand ging wel gepaard met een hevige rookontwikkeling. Er moest worden geventileerd. “Er vielen geen slachtoffers”, bevestigt politiewoordvoerster Magalie Derboven. Tijdens de interventie van de hulpdiensten werd de straat een tijdlang afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht. Mogelijk gaat het om een accidentele brand. Naar verluidt zouden er problemen geweest zijn aan de bekabeling.