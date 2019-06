Vechtpartij op café eindigt op rechtbank TVDZM

24 juni 2019

Twee mannen moesten zich vanochtend komen verantwoorden voor een vechtpartij op café. Zowel Yannick H. en Jeroen S. bezochten eind vorige zomer een café in het centrum van Lier en kregen het aan de stok met twee andere cafébezoekers. Naar verluidt was er een ruzie ontstaan omwille van het dansgedrag. Hierop werden kopstoten en slagen uitgedeeld. Een slachtoffer kwam ten val en belandde op een gebroken glazen voet van een bierglas en liep een litteken op, het andere slachtoffer liep zodanige verwondingen op dat hij sindsdien niet meer kan deelnemen aan duik- en sportactiviteiten zoals onder meer de Dodentocht. Beide mannen vroegen een schadevergoeding. Dat schoot deels in het verkeerde keelgat van de advocaat van Yannick H. De man was de enige die kwam opdagen, zijn kompaan liet verstek gaan. Beiden riskeren nu ook nog een celstraf van vier maanden. Enkel bij H. kon het parket zich vinden in een straf met probatie-uitstel. “Dat café is het stamcafé van mijn cliënt”, reageerde de advocaat van H. op zitting. “Het is geen vechtersbaas. Min cliënt werd duidelijk uitgedaagd.” De verdediging ontkende de slagen en de verwonding niet. Het vroeg wel enkel een opschorting van straf. Of hij die ook gaat krijgen, weten we pas op 2 september.