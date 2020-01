Vaste horecawaarde Collin’s verdwijnt na zeven jaar van het Zimmerplein Kristof De Cnodder

27 januari 2020

21u08 0 Lier Met café/cocktailbar Collin’s verdwijnt er een vaste waarde van het Lierse Zimmerplein. Uitbaatster Jasmina De Bakker (32) stond in totaal vijftien jaar achter de toog in het zelfde horecapand, maar vindt het nu tijd voor iets anders: “Ik ga op zoek naar een job met regelmatigere uren.”

Collin’s deed in de nacht van zaterdag op zondag de deur definitief dicht. Zeven jaar nadat Jasmina De Bakker en haar toenmalige vriend Bram Diels de zaak uit de grond stampten, gaat de uitbaatster op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Regelmatigere werkuren

“Ik sta intussen al vijftien jaar in de horeca”, vertelt Jasmina. “Voor Collin’s werkte ik in het Swing Café en de Kaai 28, twee zaken die vroeger in het gebouw van Collin’s waren gevestigd. Natuurlijk was het zaterdagavond bij momenten best emotioneel. Het is niet makkelijk om dit hoofdstuk af te sluiten, want ik hou er goede herinneringen aan over. Maar het wordt tijd om iets anders te proberen. Mijn partner en ik denken stilaan aan kinderen en dan is een job met regelmatigere uren wel handig. Ik heb een bachelorsdiploma interieurvormgeving. Misschien ga ik daar wel iets mee doen.”

Binnen afzienbare tijd zal er een nieuwe kroeg openen op de zelfde locatie. In de wandelgangen valt te horen dat de zaak Het Zwarte Schaap zou gaan heten. Een jaar of twee geleden had de eigenaar van het gebouw plannen om het af te breken en een nieuwbouw te plaatsen, maar dat project lijkt van de baan.