Vanaf september weer feestjes in La Rocca (maar in november kan het definitief gedaan zijn) Kristof De Cnodder

12 augustus 2019

23u31 0

Na twee maanden ‘zomerreces’ zullen er vanaf vrijdag 6 september opnieuw party’s plaats vinden in de bekende dancing La Rocca in Lier. Voorlopig loopt La Rocca’s evenementenkalender vol tot eind oktober. Zoals het er nu voor staat, wordt de discotheek vanaf half november gesloopt. Al kan deze timing nog wijzigen in functie van de agenda van de aannemer.

Het is al langer bekend dat het gebouw van La Rocca, aan de Antwerpsesteenweg in Lier, zal worden afgebroken en vervangen door twee baanwinkels met evenementenzalen. In april vorig jaar werd er een sluitingsfeest gehouden. Maar omdat het langer dan voorzien duurde vooraleer de nodige bouwvergunning werd bemachtigd, heropende La Rocca intussen de deuren. Regelmatig werden er losse events op poten gezet door het management van La Rocca zelf of door externe organisatoren.

“In de zomer namen we een korte break, maar vanaf september hervatten we”, vertelt Sanchez Campos, operational manager van La Rocca. “Zaterdag 7 september wordt sowieso een speciale avond, want dan vieren we de 31ste verjaardag van La Rocca.”

Wie nog eens een nostalgisch uitgaansavondje wil beleven in dé Lierse danstempel bij uitstek zal zich hoe dan ook moeten reppen. Eind maart zette het stadsbestuur het licht op groen voor de herinrichting van de La Rocca site. Zoals het er nu naar uit ziet, kan aannemer Willy Naessens tegen half november beginnen met de afbraakwerken. Indien die timing om één of andere reden toch zou opschuiven, is de kans reëel dat er nog wat langer zal kunnen worden gefeest in het huidige gebouw. Meer info over de aankomende evenementen kan u vinden op http://larocca.be/agenda.