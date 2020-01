Van Hool vraagt omgevingsvergunning voor nieuwe assemblagehal... maar gaat nog niet meteen bouwen Kristof De Cnodder

16u16 0 Lier De firma Van Hool uit Koningshooikt heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe, 4 000 vierkante meter grote bedrijfshal. “Toch zijn er nog geen concrete bouwplannen”, zegt bedrijfswoordvoerder Dirk Snauwaert. “De uitwerking van het project hangt voor een stuk samen met de conjunctuurontwikkeling.”

Tussen 30 december en 28 januari loopt er een openbaar onderzoek omtrent een omgevingsaanvraag die komt vanuit het departement industriële voertuigen van Van Hool. In de aanvraag is sprake van een 4 000 meter grote assemblagehal die zou worden ingeplant op een braakliggende gedeelte van de bedrijfssite. “Het betreft een uitbreiding van de huidige bedrijfsactiviteit, zonder toename in personeel”, staat in de aanvraag te lezen. “Enkel de ruimte voor de huidige werken zal vergroten.”

Indien Van Hool een bouwvergunning zou krijgen, betekent dit echter niet dat de schop dan ook al meteen de grond in gaat. “Deze plannen houden we eerder achter de hand”, aldus woordvoerder Dirk Snauwaert. “De uitwerking is afhankelijk van de conjunctuurontwikkeling en bepaalde omstandigheden. Vergunningen aanvragen kost tijd en als je er al eentje op zak hebt, kan je kort op de bal spelen indien nodig. Vandaar dat we nu al een aanvraag doen.”