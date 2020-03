Uitvaarten in beperkte kring door corona: begrafenissen Bosmans kan plechtigheid streamen via internet Kristof De Cnodder

13 maart 2020

15u34 2 Lier Begrafenisondernemer Bosmans uit Lier start in het kader van de coronacrisis met het aanbieden van livestreams tijdens uitvaartdiensten. De overkoepelende sectororganisatie Funebra raadt aan om uitvaarten voorlopig in beperkte kring te laten plaats vinden. Via een livestream kunnen mensen van op afstand de plechtigheid mee volgen.

“Funebra bezorgde ons een aantal raadgevingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, legt Mario De Meutter van Begrafenissen Bosmans uit. “Koffietafels zijn sowieso verboden, maar verder wordt onder andere aangeraden om uitvaartplechtigheden in te korten en ze enkel te laten bijwonen door een beperkt gezelschap, naaste familie en vrienden dus. Die tip geven wij nu ook mee aan de nabestaanden die dezer dagen een beroep doen op ons.”

Die nabestaanden krijgen bij Bosmans nu de kans om de uitvaart te laten streamen via internet, zodat ook verdere familieleden en kennissen de dienst van achter hun computer kunnen volgen. “Een externe partner voorziet daarbij twee onbemande camera’s in de kerk of aula en vanuit een montagebusje stuurt een technicus de beelden door. Via een internetlink, die wordt afgedrukt op de rouwbrief, kunnen mensen dan van op afstand kijken”, legt Mario De Meutter uit.

Aangezien de streamingdienst de inzet van extra materiaal en personeel vergt, is er vanzelfsprekend een meerkost aan verbonden. “Maar uiteraard is niemand verplicht om de uitvaart te laten streamen”, benadrukt Mario De Meutter. “Het is gewoon een optionele service die we nu ook aanbieden.”