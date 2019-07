Uitbaters Tables ruilen restaurant in voor B&B boot Kristof De Cnodder

19 juli 2019

Het bekende restaurant Tables, aan de Mechelsesteenweg in Lier, staat te koop. Uitbaters Danny Pauwels (66) en Francine Van Baelen (64) willen het stilaan wat rustiger aan gaan doen. Toch stoppen ze straks niet helemaal met werken. “We hebben een boot gekocht en bouwen die om tot bed and breakfast.”

Tables is een begrip in Lier en omstreken. Al sinds 2008 brengen Danny Pauwels en Francine Van Baelen er het betere culinaire werk. Voordien runde het echtpaar ook al restaurants in Lier-Centrum, Rijmenam en zelfs in Frankrijk.

“Na bijna vijftig jaar in de horeca willen we nu een beetje afbouwen”, vertelt Danny Pauwels. “Sinds een week of twee staat ons restaurant te koop. We zijn niet echt gehaast om te verkopen, maar ik verwacht dat we toch vrij snel een overnemer zullen vinden. Op korte tijd ontvingen we hier al een vijftiental geïnteresseerden. Dit gebouw heeft dan ook heel wat troeven. Het is ruim, goed gelegen en er is voldoende parking. Als je het verstandig aanpakt, kan je hier goed de kost verdienen.”

Hoewel Danny en Francine eigenlijk op pensioen zouden kunnen gaan, willen ze ook na de verkoop van hun restaurant nog actief blijven. Weliswaar aan een iets rustiger tempo. “We hebben een dertig meter lange boot gekocht en zijn die aan het verbouwen tot een B&B”, verklapt Danny. “Vroeger hebben we trouwens nog op een boot gewoond. In onze nieuwe aanwinst – Blue Tango genaamd – zijn zes kajuiten. Daar willen we dus graag gasten ontvangen. Zomaar van de ene dag op de andere stoppen met werken, zagen we niet zitten. Door de B&B blijven we bezig, maar het wordt minder arbeidsintensief dan een restaurant uitbaten.”

De uitvalsbasis van de Blue Tango wordt Port Zélande, in de Nederlandse provincie Zeeland. “Het is daar heerlijk rustig en het aanbod van B&B’s is er momenteel vrijwel onbestaande”, legt Danny uit. “Tegelijk is het niet uitgesloten dat we met onze boot af en toe eens ergens anders gaan liggen. Antwerpen, in de schaduw van het MAS, zegt ons ook wel iets. Het leuke aan een boot is natuurlijk dat je die kan verplaatsen als je daar zin in hebt.”

De vaste klanten van Tables waren al op de hoogte van de plannen van Danny en Francine. Enkele tafelgasten lieten al blijken dat ze in de toekomst zeker eens in de B&B zullen passeren. “We hoorden van verschillende mensen dat ze het jammer vinden dat we stoppen met het restaurant, maar ze tonen tegelijk begrip”, besluit Danny. “En we trekken natuurlijk niet van de ene op de andere dag de deur achter ons dicht. Op deze manier kan ons cliënteel rustig wennen aan het idee.”

Voor de volledigheid nog dit: de vraagprijs voor het gebouw van Tables (met ook een woongedeelte) bedraagt 529 500 euro. Meer info via www.hannesvastgoed.be