Uitbaters dopen Poeskaffee om tot Bistro Leon: “Passanten dachten verkeerdelijk dat je hier enkel voor koffie en een wafel terecht kan” Kristof De Cnodder

15 juni 2020

13u39 0 Lier Zeg niet langer Poeskaffee, maar Bistro Leon. De bekende horecazaak op de Lierse Grote Markt heropent nu donderdag de deuren met de zelfde uitbaters, maar met een andere naam. “Leon verwijst naar mijn vierjarige petekindje”, zegt uitbaatster Kelly Verheyden.

Dertien jaar geleden stampten Kelly Verheyden en Steven Gijselinck Poeskaffee uit de grond. Aanvankelijk was het een koffiehuisje, maar de jongste jaren evolueerde dat tot een zaak waar je ook (warme) maaltijden kan eten. “Onze vaste klanten weten dat natuurlijk, maar passanten dachten nog te vaak dat je bij ons alleen voor een koffie en een wafel terecht kon”, vertelt Kelly. “Blijkbaar kleefde dat imago vast aan de naam Poeskaffee. Daarom besloten we tijdens de coronacrisis van de nood een deugd te maken en voor een andere naam te gaan. Dat werd Bistro Leon, naar mijn petekind. Die is natuurlijk heel trots (lacht).”

Take-away

Naast een andere naam krijgt de zaak ook een nieuw logo en een nieuwe website (www.bistroleon.be komt eerstdaags online). Verder gaan de uitbaters nog meer dan vroeger met suggestiemenu’s werken. De take-away die tijdens de gedwongen coronalockdown in het leven werd geroepen, blijft bestaan. “We gaan nu zelfs ook aan huis leveren, op voorwaarde dat je voor minstens dertig euro bestelt en in Lier zelf woont”, geeft Kelly Verheyden mee. Ten slotte werden ook de openingsuren aangepast. Bistro Leon zal voortaan van donderdag tot en met zondag open zijn tussen 11.30 en 14.30 uur en tussen 17.30 en 21 uur.