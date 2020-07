Uitbater noemt nieuwe horecazaak naar Franse grootvader Lucien: “Hij wou destijds de trein naar Liège nemen, maar kwam in Lier terecht” Kristof De Cnodder

07 juli 2020

15u17 0 Lier Chez Lucien: zo heet de horecazaak die Johan Uyter Hoeven (54) zopas opende in de Lierse Kolveniersvest. Het gaat om een kleine, gezellige bar met Franse toets. “Mijn grootvader Lucien zaliger was afkomstig van Frankrijk”, verklaart de uitbater.

In het gebouw waar tot enkele maanden geleden foodbar Momo’s was gevestigd, ging nu Chez Lucien open. Bezieler Johan Uyter Hoeven noemt zijn zaak een bar-tabac, sans tabac. “Het is geen typische koffiebar, want zo zijn er al veel in Lier”, zegt Johan Uyter Hoeven, die een leven ‘op de baan’ inruilde voor een job in de horeca. “Bij mij kan je iets komen drinken of drinken in een Franse sfeer. Ik werk vooral met Franse producten en ook de aankleding van de zaak oogt erg Frans. Zo hangt hier een grote foto van de Eiffeltoren en verder zie je veel foto’s van beroemdheden uit Frankrijk aan de muur.”

Pic-Nic

Johans voorliefde voor Frankrijk heeft hij te danken aan zijn grootvader Lucien. “Mijn grootvader is afkomstig uit het Zuid-Franse Gap”, legt Johan Uyter Hoeven uit. “Samen met mijn overgrootmoeder kwam hij in 1920 in België terecht, waar ze hun geluk wilden beproeven. Eigenlijk wilden ze de trein nemen naar het Franstalige Liège (Luik), maar per vergissing kwamen ze uit in Lierre (Lier). Daar zijn ze dan maar gebleven (lacht). Mijn grootvader kende best een moeilijke jeugd, met een stiefvader die hem meer slaag dan eten gaf, maar later veerde hij wel op. Zo stichtte hij koekjesbakkerij Pic-Nic, die op een gegeven moment meer dan honderd man in dienst had. In 1978 overleed mijn grootvader op 61-jarige leeftijd. Dat ik mijn zaak nu naar hem heb vernoemd, is een soort van eerbetoon.”

Chez Lucien is van maandag tot en met donderdag open tussen 8 en 18 uur. Op vrijdag en zaterdag sluit de zaak iets later (22 uur). Meer info op www.chezlucien.be.