Twintigjarige man verdrinkt in Netekanaal, politie waarschuwt: “Zwemmen in openbaar water is enorm gevaarlijk” Els Dalemans

09 augustus 2020

Lier Een twintigjarige man is zondagnamiddag verdronken in het Netekanaal in Lier. "De hulpdiensten probeerden het slachtoffer tevergeefs nog te reanimeren. Het gaat om iemand uit het asielcentrum, die tijdens de hittegolf op zoek was naar verkoeling", zegt Magalie Derboven van politie Lier.

“Onze hulpdiensten kregen zondagnamiddag rond 15 uur de melding van een drenkeling in het Netekanaal. De lokale politie, duikers van de brandweer en een ziekenwagen haastten zich meteen ter plaatse. Maar op het moment dat ze het slachtoffer vonden, lag hij vermoedelijk al zo’n dertig minuten in het water. Men heeft nog alles op alles gezet om de man te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat”, zegt Derboven.

Verkoeling zoeken

Het slachtoffer is een jongeman van Pakistaanse origine die in het asielcentrum in Ranst verbleef. Hij zakte met een groep vrienden af naar de Nazaretdreef in Lier om verkoeling te zoeken aan het water. “Het slachtoffer sprong volgens de aanwezigen niet zelf in het water, maar was aan de waterkant aan het dollen toen hij zijn evenwicht verloor”, zegt burgemeester van Lier Frank Boogaerts (N-VA), die de plaats van het ongeval bezocht. “Hij viel daarbij in het water, en raakte in moeilijkheden omdat hij niet kon zwemmen.”

Onderstroom

Politie Lier roept iedereen na dit ongeval nog eens uitdrukkelijk op om niét te zwemmen in openbaar water. “Dit is niet alleen verboden, het is ook enorm gevaarlijk. In het Netekanaal zit een verraderlijke onderstroom.”



