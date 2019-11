Twintigers krijgen werk- en celstraf voor zwaaien met mes bij zaalvoetbalwedstrijd TVDZM

21 november 2019

14u15 0 Lier Twee jonge Afghanen van 20 en 23 jaar oud uit Lier hebben van de rechter in Mechelen respectievelijk een werk- en celstraf gekregen. De jongeren werden schuldig bevonden aan verboden wapenbezit én slagen en verwondingen.

Eerder dit jaar werd de politie opgeroepen naar een sporthal in Lier. Volgens de melders was er tijdens een zaalvoetbalwedstrijd een gevecht ontstaan tussen twee groepen. De twee Afghanen zouden hierbij een houten stok en een mes hebben getrokken. Eens ter plaatse in de sporthal, sloegen de jongeren op de vlucht. De politie ging hen achterna en de wapens werden weggegooid. Bij hun arrestatie verzetten ze zich hevig en raakten twee politie-inspecteurs gewond.

De feiten werden niet betwist. De verdediging vroeg wel enige mildheid. De rechter veroordeelde de twintigjarige tot een werkstraf van zestig uur. Hij heeft hiervoor een jaar de tijd. Doet hij dat niet, riskeert hij alsnog een celstraf van vier maanden. Zijn kompaan (23) kreeg een celstraf van vier maanden en een geldboete van 800 euro opgelegd. Deze straf werd wel gedurende drie jaar uitgesteld.

Aan de twee politie-inspecteurs werd tot slot nog elk een schadevergoeding toegekend van 250 euro.