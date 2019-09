Twintiger veroordeeld voor messteek in borststreek na liefdestwist, slachtoffer overleeft, maar is wel door de hel gegaan Tim Van der Zeypen

12 september 2019

13u43 0 Lier De Mechelse rechters hebben donderdagochtend een 27-jarige man veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. De twintiger stond voor het gerechtelijk verlof terecht voor poging doodslag. Hij stak een liefdesrivaal twee keer in de borststreek. Het slachtoffer overleefde de steekpartij, maar zweefde wel zo’n 48 uur lang tussen leven en dood.

In juni 2018 kregen de hulpdiensten een dringende oproep van enkele omstaanders in de Berlaarij. Een dertigjarige man werd er kort na de middag hevig bloedend en al strompelend opgemerkt. Zowel de politie als een MUG-arts kwamen ter plaatse. Het slachtoffer had twee messteken in de borststreek opgelopen. De dertiger werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar moest hij in allerijl worden geopereerd. Zijn toestand was lange tijd kritiek maar het slachtoffer genas. “Alleen ben ik wel door een hel gegaan”, zei de dertiger op zitting.

Kort na de feiten kon de politie van Lier de 27-jarige Kevin H. oppakken. Het ging om de man waarmee de toenmalige vriendin van het slachtoffer hem had bedrogen. Nadat de vriendin van het slachtoffer hem op de hoogte had gebracht van het overspel, belde hij de 27-jarige op. “Beklaagde werd eerst uitgescholden en bedreigd, nadien werd hij uitgenodigd door de tegenpartij”, aldus het parket op zitting. “Alleen was het op dat moment al duidelijk dat het niet om een theekransje zou gaan.”

Eerste slag

Die bewuste dag in juni kwam het dus tot een confrontatie tussen de twee. Het slachtoffer deelde volgens het parket de eerste slag uit maar de 27-jarige beklaagde had een mes meegenomen naar het gevecht. “Hiermee haalde hij vervolgens uit op het moment dat hij op de grond lag”, klonk het nog op zitting. De verdediging van H. vroeg dus om rekening te houden met alle omstandigheden. “Zonder de feiten goed te praten, maar mijn cliënt werd als eerste aangevallen”, aldus H.’s raadsman Dieter De Konick. Zelf bood de 27-jarige zijn excuses aan op zitting en bleef hij bij zijn verklaringen dat hij zich enkel had verdedigd. “Op een fout manier, dat geef ik toe”, besloot H.

Geen vrijspraak

De verdediging pleitte dus uitlokking en wettige zelfverdediging. Ze vroegen de vrijspraak. De rechters gingen daar niet op in. “De feiten zijn hiervoor veel te ernstig”, oordeelde voorzitter Jessica Bourlet. Zij hield wel rekening uiteindelijk met de uitlokking maar niet met de wettige zelfverdediging. “De beklaagde had de keuze om enerzijds bij zijn vrienden te blijven en de politie te verwittigen en anderzijds om het mes thuis te laten”, motiveerde de Mechelse voorzitter haar vonnis tot slot.

Aan het slachtoffer werd een provisionele schadevergoeding toegekend van 2.500 euro. Er zal ook nog een deskundige worden aangesteld om de exacte verwondingen bij de man verder te onderzoeken. Aan de ouders van het slachtoffer kenden de rechters een vergoeding van 625 euro elk toe. Of de 27-jarige beroep zal aantekenen tegen het vonnis, is nog niet bekend.