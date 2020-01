Twintiger moet 7.000 euro schadevergoeding betalen nadat hij ex-klasgenoot een gebroken neus sloeg TVDZM

14 januari 2020

13u00 0 Lier De rechter in Mechelen heeft een 21-jarige uit Antwerpen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van iets meer dan 7.000 euro. De twintiger sloeg in 2018 een ex-klasgenoot een gebroken neus.

De twee ex-klasgenoten zaten op het moment van de feiten samen naar een documentaire te kijken in de klas. Toen de tegenpartij in slaap viel, begon de 21-jarige in diens nek te tekenen. “Er was een afwerend gebaar met de elleboog en zo sloeg hij de beklaagde een bloedneus. Die verloor vervolgens alle pedalen”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens op zitting. “De beklaagde sloeg hierop twee keer in het aangezicht van het slachtoffer en zelfs nadat die op de grond viel, kreeg hij nog twee kniestoten.”

“Moeilijk ademen”

Het gevolg was een gebroken neus en een litteken aan de lip. “Sinds de feiten heeft hij moeilijkheden om te ademen”, zei de raadsman van het slachtoffer. De feiten werden niet betwist maar de jongeman vroeg enige mildheid. “Hij weet intussen dat hij te ver is gegaan”, klonk het bij de advocaat van de 21-jarige. Die kreeg tot slot geen straf opgelegd, maar hij kreeg wel een probatie-opschorting. De komende drie jaar gaat hij zich aan enkele voorwaarden moeten houden. Doet hij dat niet riskeert hij alsnog een celstraf.