Twintiger krijgt tweede kans na diefstal van curryworsten en hamburgers TVDZM

12 augustus 2019

18u39 0 Lier Een 23-jarige jongeman uit Berlaar is vanochtend schuldig bevonden aan de diefstal van een iPhone en etenswaren van een frituur, maar ook nog voor het verhandelen van drugs. De jongeman ontkende de feiten niet en vertelde de rechtbank vorige week dat hij handelde omwille van een zwaar drugsprobleem. “Hierdoor ben ik op het verkeerde pad geraakt”, klonk het.

Rechter Jessica Bourlet bleef mild in haar vonnis. Zij achtte de feiten bewezen, maar stuurde hem niet naar de gevangenis. De twintiger kreeg wel een celstraf van twee jaar en een geldboete van 6.000 euro met probatie-uitstel op zijn strafregister. “Maar indien u zich de komende drie jaar aan enkele voorwaarden houdt, waaronder een intensieve behandeling voor uw drugsprobleem, moet u niet naar de gevangenis en wordt ook de geldboete voor 5.400 euro uitgesteld”, motiveerde de rechter Bourlet haar vonnis.

De feiten dateren intussen van bijna vier jaar gelden. Toen brak de jongeman onder meer in bij een frituur in de Eeuwfeestlaan en ging hij ervandoor met verschillende curryworsten, hamburgers en bouletten maar ook met een microgolfoven. Via vingerafdrukken kon de politie hem identificeren en linken aan een diefstal van een iPhone in Lier. Later liep hij nog bij de lamp toen hij drugs aan het verhandelen was.

Verstek

De drie dossiers kwamen al voor de rechtbank maar de 23-jarige liet telkens verstek gaan. Naar eigen zeggen was hij op dat moment op de dool. Het was pas toen hij terug opdook om zijn leven te verbeteren en zelf de politie had opgebeld na een discussie met zijn vriendin, dat hij werd opgepakt. Sindsdien zit de twintiger in de cel en tekende hij verzet aan tegen de vonnissen die hem in totaal voor twee jaar en drie maanden naar de gevangenis had gestuurd.

De feiten werden niet betwist maar wel gekaderd. Volgens zijn advocaat Dieter Van Hemelryck pleegde hij de feiten omwille van zijn drugsverslaving. Zelf verklaarde hij dat hij er klaar voor is om aan zijn toekomst te werken en een begeleiding wil volgen om af te kicken. Iets waar de rechter ook op inging. Als het parket niet in beroep gaat, zal de twintiger snel weer vrij komen.