Twintiger gaf vals biljet van 50 euro uit in dancing La Rocca: “Niet van mij, ik moest uittesten of het vals geld te herkennen was” Politie vond in zijn auto nog eens 11.000 euro aan vals geld Tim Van Der Zeypen

24 februari 2020

16u15 0 Lier Nadat hij in dancing La Rocca werd betrapt met een vals bankbiljet van 50 euro, en de politie nadien nog voor 11.200 euro aan valse eurobiljetten in zijn auto aantrof, stond Tawid W. (26) uit Deurne maangagochtend voor de rechter. Hij riskeert een celstraf van een jaar.

“Ik wist dat het vals geld was maar ik heb het niet zelf aangemaakt of gekocht. Ik moest het uittesten voor een cafékennis”, zei de 26-jarige maandagochtend tegen de rechter. Begin maart 2019 merkte een barmedewerker van de Lierse dancing het valse biljet op en werd de politie erbij gehaald. Na zijn arrestatie ging hij vrijwel meteen over tot bekentenissen.

Nederlandse websites

In zijn auto werd er naast een gebruikershoeveelheid cocaïne verder ook nog een heel hoop vals geld gevonden. Het ging om 224 biljetten van valse 50 euro-biljetten. Alles tezamen was het valse geld goed voor 11.200 euro. “Het valse geld was gemakkelijk te onderscheiden en bleek via Nederlandse websites gekocht te zijn”, voegde het parket nog toe.

“Eenmalige uitschuiver”

Naast een celstraf van een jaar eiste het parket ook nog een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. “Een te strenge straf”, vond W.’s raadsma Ergün Top. “Zeker voor een eenmalige uitschuiver.”

Een naam van de cafékennis kon niet worden gegeven. Het was volgens de verdediging een man die W. geld aanbood in ruil om te kijken horecapersoneel het valse geld zou herkennen.

De verdediging stelde een werkstraf voor als straf. Of hij die ook krijgt, weten we op 9 maart.