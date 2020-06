Twintiger bedreigt vriend met mes Tim Van Der Zeypen

05 juni 2020

17u30 0 Lier Een 22-jarige jongeman uit Lier heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor het bedreigen van een andere jongeman alsook het stelen van een handtas. Het parket vorderde een celstraf van anderhalf jaar met uitstel.

In februari vorig jaar moest de politie van Lier ingrijpen bij een incident in een woning. De twintiger was kort daarvoor het pand binnen gedrongen langs de achterkant en bedreigde vervolgens een vriend. De grootvader van het slachtoffer kon de 22-jarige overtuigen om het mes weg te leggen en te wachten op de politie. Die laatste nam hem uiteindelijk mee. Al ging dat niet zonder slag of stoot.

Uit de verklaringen bij de politie bleek dat de twintiger zijn vriend wilde bedreigen omdat hij boos was. “Zo dacht de beklaagde namelijk dat zijn vriend hem had verklikt bij de politie na een ongeval met vluchtmisdrijf”, klonk het bij de openbaar aanklager. Die dagvaardde de twintiger ook nog voor de diefstal van een handtas. Deze diefstal gebeurde zo’n twee weken na de bedreigingen aan het zwembad van Lier.

Voor beide feiten samen eiste het parket anderhalf aar cel met een eventueel uitstel. De feiten werden op zitting niet betwist. “Hij heeft inmiddels een duidelijk signaal gekregen dat zijn gedrag niet kan”, klonk het bij de verdediging. Zij stelden een probatie-opschorting voor. “Zo kan hij zijn drugsgebruik makkelijke onder controle krijgen”, besloot de advocaat van de twintiger. Een vonnis in de zaak volgt op 24 juni.