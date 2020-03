Twintig processen-verbaal voor samenscholingen: “Maar Lierenaars houden zich al bij al wel netjes aan de maatregelen” Tim Van Der Zeypen

31 maart 2020

12u45 0 Lier De politie van Lier heeft sinds vorige week donderdag twintig proces-verbalen opgemaakt. “Het gaat om personen die het samenscholingsverbod negeerden of zich verplaatsten wanneer ze dat niet hoefden te doen”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven.

Ook de uitbater van een café kreeg een pv. Op het moment dat er een politiepatrouille passeerde, bevond er zich een persoon in het café. Sinds donderdag kreeg de lokale politie van bovenaf instructies om bij overtredingen meteen te verbaliseren en niet meer eerst verwittigen uit te delen.

“Toch merken we op dat de meeste Lierenaars zich aan de maatregelen houden. Bovendien leeft er ook heel wat burgerzin bij de inwoners”, aldus de politiewoordvoerster. Naar verluidt krijgt de politie regelmatig tips of meldingen dat jongeren of volwassenen zich niet aan de regels houden.

Zo werden al verschillende meldingen gemaakt van spelende jongeren op een voetbalpleintje, rondhangende jongeren en zelfs een visser die zich niet aan de maatregelen hield. “Vaak spreken de burgers deze personen ook aan en zijn ze bij onze aankomst al vertrokken”, besluit Derboven.