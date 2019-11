Twee weken nadat voorwaarden wegvallen, wordt twintiger opnieuw betrapt met drugs TVDZM

18 november 2019

Een 24-jarige man uit Nijlen riskeert een celstraf van vier maanden effectief. De twintiger stond terecht voor het bezit en gebruiken van drugs. “Op de parking van dancing La Rocca werd hij opgemerkt met een joint. Hij was ook in het bezit van cocaïne”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy. Opmerkelijk is dat de jongeman werd betrapt met de drugs nog geen twee weken nadat de voorwaarden na een eerdere veroordeling voor drugsbezit waren afgelopen. “Er is dus duidelijk een probleem aanwezig”, voegde de aanklaagster tot slot nog toe. De jongeman zelf ontkende de feiten niet. Hij vertelde de rechter dat het om een stommiteit ging en hij intussen geen drugs meer gebruikt. Zijn advocaat vroeg aan de rechtbank om een nieuw gunst. Het stelde een probatie-opschorting of een werkstraf voor. Vonnis binnen de maand.