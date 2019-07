Twee weken na brand in loods: Pallieterfeesten gaan door in tent Kristof De Cnodder

11 juli 2019

09u21 0

De Hulstse Pallieterfeesten gaan dit weekend gewoon door zoals gepland. Amper twee weken geleden brandde de loods af waar het evenement normaal elk jaar plaats vindt, maar nu wordt uitgeweken naar een grote feesttent. “We hebben nu iets minder plek om foodtrucks te plaatsen, maar we kunnen ten minste mensen ontvangen”, zegt organisator Robin Baetens.

In de Hulststraat in Lier staan van vrijdag tot en met zondag de 23ste Pallieterfeesten op het programma. Nochtans hing deze editie aan een zijden draadje, want een zware brand in de loods van tuinaannemer/organisator Robin Baetens betekende een grote streep door de rekening. Baetens is echter niet de man die bij de pakken blijft zitten. Vrijwel meteen ging hij weer aan de slag als hovenier en samen met zijn medeorganisatoren bedacht hij snel een alternatief voor de Pallieterfeesten.

“Via via kunnen we beschikken over een driehonderd vierkante meter grote feesttent. Die werd begin deze week al opgesteld op een stuk weiland tegenover mijn loods”, vertelt Robin Baetens. “Ik wou absoluut dat de Pallieterfeesten door gingen en in de tent kunnen we de mensen nu ook op een goede manier ontvangen. Het grootste nadeel is dat we op de wei nu wel wat minder plaats hebben om foodtrucks te plaatsen. Ons foodtruckfestival wordt dus iets kleiner dan voorzien, maar dat is nog het minste.”

In grote lijnen konden de Hulstse Pallieters hun programma dus behouden. Op vrijdagavond opent Grand Café Pallieter. Deejay ’t Krakend Pinneke komt dan vinylplaatjes draaien en de bezoekers mogen ook zelf platen meebrengen. Zaterdag is er vanaf 17 uur het eerder aangehaalde foodtruckfestival, outdoor lasershooting en kinderanimatie, terwijl er ’s avonds gefuifd kan worden. Zondagnamiddag staan onder andere een kubb tornooi en een wedstrijd buikschuiven op het programma. Het buikschuiven is een traditie die na enkele jaren wordt hernomen. Op zondagavond wordt er zowaar afgesloten met een Tiroler Après Ski Party.

“Een mooi en gevarieerd programma”, vindt Robin Baetens. “Zelf kijk ik er nog meer dan anders naar uit, want na enkele zware weken kan ik een beetje afleiding gebruiken (glimlacht). Ik merk trouwens dat de Pallieterfeesten nu extra hard lijken te leven bij de Lierenaars. De mensen zijn blij dat de festiviteiten gewoon doorgaan. Bovendien boden verschillende organisaties van gelijkaardige events uit de buurt logistieke steun aan en dat is mooi om zien.”

Tot slot nog dit: hoe staat het intussen eigenlijk met de verdere afhandeling van de brand? “De verzekeringsexpert komt vandaag een kijkje nemen. Hopelijk kan die snel zijn bevindingen op papier zetten. Hoe sneller ik kan beginnen met de heropbouw, hoe beter. Voorlopig is het nog even afwachten”, besluit Robin Baetens.

www.hulstsepallieters.be