Twee vrouwen opgesloten in gevangenis voor reeks diefstallen Tim Van Der Zeypen

24 augustus 2020

15u00 1 Lier De onderzoeksrechter in Mechelen heeft twee vrouwen van 27 en 38 jaar oud laten opsluiten in de gevangenis van Antwerpen. Ze worden verdacht van vier diefstallen in Lier.

Het duo werd afgelopen vrijdagnamiddag opgemerkt in de Frederik Peltzerstraat in Lier. Een half uurtje daarvoor werd hun voertuig al opgemerkt in Lier. Daar trof de politie inbrekersmateriaal aan. De twee vrouwen werden ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket en werden voor de onderzoeksrechter geleid die hen na verhoor in verdenking stelde.

“Na verder onderzoek onder meer door het bekijken van de ANPR-camera’s bleek dat het voertuig en de verdachten nationaal gekend staan voor een hele waslijst van feiten waaronder diefstallen en inbraken”, meldt politiewoordvoerster Magalie Derboven. Deze week verschijnen de vrouwen voor de raadkamer. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of het duo langer in de gevangenis moet blijven of niet.