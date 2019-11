Twee verdachten van inbraken gevat in wijk Zevenbergen Kristof De Cnodder

08 november 2019

14u19 0 Lier De lokale politie van Lier arresteerde donderdagavond in de wijk Zevenbergen twee personen die mogelijk de bedoeling hadden om in de buurt in te breken. Het is momenteel niet duidelijk of het duo ook kan worden gelinkt aan de reeks inbraken die vorig weekend gebeurde in de Lierse deelgemeente Koningshooikt.

Donderdag, omstreeks 17.30 uur, merkten leden van het buurtinformatienetwerk (BIN) Zevenbergen enkele verdachte mannen op die rondtrokken met een rugzak. De politie werd verwittigd en die kwam met enkele patrouilles en een helikopter ter plaatse om de omgeving uit te kammen. Na een klopjacht van ongeveer een uur werden in totaal drie personen ingerekend. Twee van hen waren Oost-Europeanen, waarvan er aanwijzingen zijn dat ze daadwerkelijk op dievenpad waren. Het duo werd na verhoor ter beschikking gesteld van het Mechelse parket. De derde persoon, die apart van de twee anderen werd opgepakt, leek uiteindelijk geen slechte intenties te hebben. Dat meldde de politie vrijdag in een mail aan de leden van BIN-Zevenbergen.

Vorig weekend werd Koningshooikt al opgeschrikt door een inbrekersbende. Toen stelde de politie op een twintigtal plaatsen in het dorp woninginbraken of pogingen tot inbraak vast. Het is voorlopig niet duidelijk of de verdachten die aan Zevenbergen werden geklist ook iets te maken hebben met de feiten in Koningshooikt.