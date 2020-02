Twee nieuwe tools zetten bibleden op weg naar interessante boeken Kristof De Cnodder

18 februari 2020

08u44 0 Lier De Lierse stadsbibliotheek de Fé heeft twee nieuwe tools in gebruik genomen om het de lezer makkelijker te maken. Bieblo is gericht op 6- tot 11-jarigen, Mijn Leestipper op volwassenen.

Bieblo zet jonge lezers spelenderwijs op weg naar boeken die aansluiten bij hun interesses. Op een in de bib opgesteld touchscreen krijgen de kinderen een afbeelding te zien die een thema uitbeeldt (zoals fantasie of dieren). Als het thema hen niet interesseert, swipen ze naar links. Indien wel, dan swipen ze naar rechts. Na het swipen krijgen de gebruikers een digitale ‘etalage’ met acht interessante boekcovers voorgeschoteld. Daaruit kunnen ze dan één of meerdere titels kiezen, die ze vervolgens uit de rekken kunnen halen.

Ook voor volwassenen heeft de Fé een nieuw hulpmiddel. Mijn Leestipper is een applicatie die bibliotheekleden leestips op maat geeft. Maandelijks wordt aan geïnteresseerde lezers per e-mail een aantal Nederlandstalige fictieboeken voorgesteld op basis van hun persoonlijke leesprofiel. Het algoritme achter Mijn Leestipper maakt gebruik van de leenhistoriek van de gebruiker om tot de tips te komen. Bibliotheekleden kunnen inloggen op het systeem via www.mijnleestipper.bibliotheek.be