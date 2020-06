Twee ‘nieuwe’ cafés in hartje Lier: Sinte-Goemmer heropent na jaren leegstand, In De Gloria krijgt andere uitbater Kristof De Cnodder

17u40 0 Lier De Lierse horecawereld ziet er na de verplichte lockdown een beetje anders uit. Zo gaat café Sinte-Goemmer in de Berlaarsestraat na vier jaar leegstand weer open, met nieuwe uitbaters. Op de Grote Markt krijgt In De Gloria eveneens een andere patron.

Sinte-Goemmer, een trendy bar in de schaduw van de Sint-Gummaruskerk, ging in de zomer van 2016 failliet. David Doms en Sven Vinck (die al medevennoot is in D’Eyckenboom op de Grote Markt) geven de kroeg nu een tweede leven.

“We kennen Sinte-Goemmer van vroeger en vonden altijd dat er een groot potentieel is”, vertelt Sven Vinck. “Het was David die de aanzet gaf om het café terug op te starten en ik sprong mee op de kar. Normaal hadden we in maart de deuren al geopend, maar corona gooide roet in het eten. Nu goed, dat gaf ons de gelegenheid om het pand wat op te frissen. Grote veranderingen hebben we niet gedaan, want het interieur was op zich al mooi. Aan het concept van de vroegere uitbater hebben we een beetje gesleuteld. Zo kon je hier vroeger tweehonderd verschillende soorten gin verkrijgen, maar die hype is grotendeels voorbij. Wij houden nog een achttal soorten gin over. Bedoeling is dat we in de toekomst af en toe thema-avonden gaan organiseren, maar dat zal wellicht nog even moeten wachten.”

Nieuw terras

Iets verderop neemt Steven Van den Veegaete In De Gloria over van Dirk Brawers en Karin Heyman. “Ik werkte al in bijberoep in het café”, vertelt de nieuwe waard. “Op een dag vroegen Dirk en Karin me of ik interesse had om zaakvoerder te worden. Na wat denkwerk besloot ik de sprong te wagen. Ik heb al heel wat ervaring in de horeca, maar nu ben ik voor het eerst mijn eigen baas. Eigenlijk wou ik op 1 april beginnen, maar toen zaten we dus nog volop in de lockdown. Met wat vertraging kan ik er nu invliegen. Sowieso ga ik niet veel veranderen. In De Gloria was altijd een goed draaiende zaak, dus ik probeer gewoon verder te gaan op de ingeslagen weg. Enkel achteraan heb ik in de voorbije weken een gloednieuw terras aangelegd.”

Sinte-Goemmer gaat donderdag van start. Het café zal nadien steeds open zijn van woensdag tot en met zondag (vanaf 12 uur). In De Gloria maakt woensdag een doorstart en is dagelijks open vanaf 9 uur.