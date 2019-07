Twee jaar cel voor verhandelen van drugs TVDZM

04 juli 2019

11u10 0 Lier Twee mannen uit Lier zijn door de Mechelse rechters veroordeeld tot een celstraf van twee jaar effectief. Het duo fabriceerde eerst zelf vloeibare XTC en ging die later verkopen. Beiden kampten met een zware drugsverslaving.

De bal ging aan het rollen na een anonieme tip. Daarin werd de politie van Lier ingelicht dat de twee drugs zou verkopen. Volgens het parket volgden er observaties en telefoontaps. Wanneer er voldoende bezwarend materiaal was, ging de politie over tot actie. Toen ze op terugweg waren van een drugsdeal, werd een van de verdachten Lex V.D. opgepakt.

Bij een later huiszoeking bij kompaan Nicko M. werd er een grote hoeveelheid drugs gevonden. Van speed en cocaïne tot XTC en GHB. “Er werd ook GBL gevonden. Die stof is nodig om GHB of vloeibare XTC aan te maken”, zei het parket vorige maand. Zij verdachten de twee dus naast het verkopen van drugs ook van de aanmaak ervan.

Beiden zouden een zware drugsverslaving hebben. Een van de verdachten, Nicko M., verblijft sinds kort in een instelling om af te kicken van de drugs. “Mijn cliënt pleegde de feiten omdat hij niet zonder drugs kan”, zei de advocate van M. op zitting. Zij kwam zijn rol in het fabricageproces niet betwisten, de verkoop van de drugs daarentegen wel en vroeg een laatste kans voor haar cliënt.

Die kreeg hij uiteindelijk niet. Beiden werden veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.