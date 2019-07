Tuinaannemer gaat binnen 48 uur na brand weer aan de slag: “Bij de pakken neerzitten is geen optie”

Els Dalemans

01 juli 2019

17u21 1 Lier Zaterdagnamiddag zag hij hoe een zware brand zijn bedrijfsloods verwoestte, maandagochtend was tuinaannemer Robin Baetens uit Lier alweer aan de slag. “We zijn verantwoordelijk voor ons personeel en onze klanten. Bij de pakken blijven zitten is dus geen optie. We zijn dankbaar dat niemand gewond raakte, al de rest is vervangbaar.”

“De brand brak zaterdagnamiddag rond 15 uur uit, de precieze oorzaak is nog niet gekend”, vertelt Robin Baetens. “Het labo moet nog langskomen voor de nodige onderzoeken, tot dan mogen we de loods zelf niet in. Ik vermoed dat de hitte ervoor zorgde dat er binnen iets is beginnen branden. De brandweermannen hebben urenlang enorm hard gevochten om nog iéts te kunnen redden, en dat onder een loden zon. Maar uiteindelijk bleven alleen de buitenmuren rechtop staan, al de rest is verloren.”

Alles kwijt

Die ‘rest’ is alles wat Baetens nodig heeft voor zijn bedrijf. “Al onze bestel- en aanhangwagens, machines en materialen stonden in de loods opgeslagen: van de kleinste haagschaar tot de grootste zitmaaier. Ook mijn kantoor met de computers en de volledige administratie bleef in de brand. De brandweer heeft tot het laatste moment geprobeerd om dit deeltje nog te redden, maar het vuur was te sterk.”

7 mensen in dienst

De zware tegenslag krijgt de tuinaannemer echter niet klein. “We kunnen niet thuis zitten wachten op het overleg met het labo, de branddeskundigen, verzekeringsmaatschappijen en meer. We hebben 7 mensen in dienst, dat zijn 7 gezinnen waar wij mee verantwoordelijk voor zijn. Bovendien is het net hoogseizoen voor tuinonderhoud: onze klanten wachten en we hebben heel wat lopende onderhoudscontracten. Die mensen rekenen op ons en we willen hen niet teleurstellen.”

Spades van thuis

Baetens ging daarom maandag al meteen nieuw materiaal kopen. “Ik reed naar de winkel voor een reeks grasmaaiers, onze medewerkers brachten wat kleiner materiaal zoals spades en schoppen van thuis mee... Zo kunnen we toch al iets doen, tot we ook weer de grote aankopen kunnen plannen. Collega-tuinaannemers bellen mij op en bieden spontaan hun reserve-machines aan, vrienden en kennissen vragen of ze kunnen helpen... die steun doet deugd.”

Slopen

“Dit is een grote tegenslag, want ik vermoed dat we de loods volledig zullen moeten slopen en heropbouwen. We hebben dus nog drukkere maanden dan anders voor de boeg. Ook voor mijn ouders is dit emotioneel zwaar. Mijn vader richtte het bedrijf op in 1975, ik nam de zaak van hem over in 2005, maar hij bleef erg betrokken. We zijn er samen in geslaagd om van een eenmanszaak te groeien naar een grote onderneming met meerdere werknemers. Maar: we proberen deze tegenslag ook samen te relativeren. Alles wat in de loods stond, is vervangbaar, het is ‘maar’ materiaal. Het huis van mijn ouders -dat vlakbij staat- bleef gespaard, en niemand raakte gewond. Dat is wat echt telt.”