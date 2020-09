Trio omsingelt en bedreigt jongeman op fuif: “Maanden heb ik niet durven buiten komen in mijn eigen stad.” Tim Van Der Zeypen

18 september 2020

10u05 0 Lier Drie jongeren hebben zich vandaag moeten verantwoorden voor een diefstal met geweld. Ze omsingelden een jongeman uit Lier, bedreigden hem en gingen er vervolgens vandoor met driehonderd euro. “Ik heb er nachtmerries aan overgehouden”, zei de Lierenaar.

In februari 2019 bezocht de jongeman een fuif in jeugdcentrum Moevement. Toen hij een luchtje ging scheppen, werd hij aan het skatepark benaderd door een grote groep jongeren. “Ze spraken me aan en ik moest mijn zakken leeg maken. Nadien hebben ze driehonderd euro uit portefeuille genomen”, vertelde de Lierenaar op zitting.

Volgens het parket bleven de jongeren na de diefstal nog even rondhangen en kreeg een vriend van het slachtoffer nog een klap in het aangezicht. De politie was inmiddels op de hoogte gebracht door de veiligheidsagenten van de fuif en konden de jongeren identificeren.

“Wou helpen”

Eén van hen was de twintigjarige Hassan A.K. uit Heist-op-den-Berg. Hij zit momenteel in de gevangenis voor andere feiten en liep eerder dit jaar ook nog een werkstraf op voor zestien inbraken. “Maar ik heb niets gedaan. Ik heb hem juist willen helpen”, zei hij.

Het parket geloofde die uitleg niet. Zij vorderde tegen hem en tegen de twee andere verdachten een celstraf van tien maanden effectief. Zijn raadsman vroeg vandaag opnieuw een werkstraf. “Een gevangenisstraf is nutteloos. Geef hem een werkstraf en laat hem die nu uitvoeren. Zo weet hij wat het is om bezig te zijn”, klonk het.

Mildheid

De twee anderen beklaagden schoven hun schuld door naar hun vrienden, maar ontkenden niet dat zij aanwezig waren. Ze vroegen enige mildheid van rechter Suzy Vanhoonacker. Het jonge slachtoffer tot slot vroeg een schadevergoeding.

“Maanden heb ik niet durven buiten komen in mijn eigen stad. Laat staan naar fuiven gaan. Ik heb er nog nachtmerries van.” De zaak wordt verder gezet volgende week, een vonnis wordt verwacht in oktober.