Treinverkeer tussen Lier en Heist-op-den-Berg en tussen Lier en Herentals weer hersteld TVDZM

19 juli 2019

14u25 8 Lier Het treinverkeer op de spoorlijnen tussen Lier en Herentals en tussen Lier en Heist-op-den-Berg is vanavond opnieuw hersteld. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

In Lier was vanmiddag omstreeks 13.40 uur een persoon aangereden aan de spooroverweg ter hoogte van Nazareth. Volgens de eerste vaststelling ging het om een wanhoopsdaad. Het treinverkeer werd stilgelegd. Zowel tussen Lier en Heist-op-den-Berg als tussen Lier en Herentals reden in beide richtingen geen treinen meer.

Sinds 16.55 uur is het treinverkeer op de twee lijnen weer hernomen, zegt Infrabel. Er zijn wel nog altijd gevolgvertragingen mogelijk.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.