Trainen op parcours verboden door coronacrisis? Lierse BMX’er bouwt dan maar eigen starthelling van zeven meter hoog in achtertuin Kristof De Cnodder

22 april 2020

17u57 0 Lier Alles voor de sport: dat is het motto van semiprofessioneel BMX’er Mathijn Bogaert. En dus paste de 20-jarige Lierenaar een mouw aan het feit dat hij door de coronacrisis voorlopig niet mag rijden op zijn vaste trainingsparcoursen. In de achtertuin van de familie Bogaert bouwde Mathijn eigenhandig een zeven meter hoge starthelling. “Dit kan ook na de coronatijd nog van pas komen.”

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te houden, werden alle sporten aan banden gelegd. BMX’er Mathijn Bogaert kan momenteel bijvoorbeeld niet trainen op zijn vaste BMX-oefenpistes in Heusden-Zolder en Wilrijk. De jeugdige sportieveling – die ook nog deeltijds Industriële Wetenschappen studeert - bedacht dan maar een creatieve oplossing.

“Vlak bij ons huis hebben we een braakliggend stuk grond, waar ik als kleine jongen een eigen parcoursje heb uitgegraven”, vertelt Mathijn. “Een week of drie geleden besloot ik dat verder uit te bouwen, zodat ik thuis toch specifieke BMX-training kan blijven doen. Met materiaal dat mijn vader aanleverde bouwde ik een eigen startheuvel. Op die manier kan ik de starttechniek enigszins blijven onderhouden.”

Niet voor bangeriken

Alles bij mekaar is Mathijn drie weken bezig geweest aan de opbouw van zijn startplatform, dat op zijn hoogste punt maar liefst zeven meter boven de begane grond staat. Het is een bepaald indrukwekkend gezicht. “Achter de helling komt een zandberg te liggen. Die maak ik later deze week met een graafmachine. Bedoeling is om van het einde van de startheuvel af te springen, dan een stukje verder te zweven, om uiteindelijk verder te rijden via de zandberg. Dat dit niets is voor bangeriken? Als BMX’er zijn we wel wat gewoon”, glimlacht Mathijn, die in het verleden Belgische titels pakte bij de 14-jarigen en Junior Elite klasse.

Het thuisparcours zal straks een degelijke noodoplossing gaan vormen voor Mathijn. Al blijft het bij de BMX-fanaticus vanzelfsprekend knagen dat hij tot nader order geen races mag rijden. “Normaal is dit een drukke periode, met veel wedstrijden in het buitenland. In mijn agenda stonden onder andere verplaatsingen naar Manchester en Verona. Heel jammer dat dit nu allemaal niet kan doorgaan, maar als de competitie straks hervat, zal ik ten minste kunnen beginnen met het nodige fietsgevoel in de benen”, besluit Mathijn. “En ook na de coronacrisis zal ik mijn eigen starthelling ongetwijfeld nog goed kunnen gebruiken.”